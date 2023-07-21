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        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:16
        Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

        N.S. idaresindeki 77 E 46710 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 19. kilometresinde Zülfikar Aylar'ın kullandığı 06 LBM 85 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hayatını kaybeden Zülfikar Aylar'ın cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri, tır sürücüsünü gözaltına aldı.

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