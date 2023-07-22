Şanlıurfa'da işletmelerde fiyat denetimi yapıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesince işletmelerde fiyat denetimi yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta müdürlüğü ekiplerinin halk sağlığını korumak amacıyla gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda zabıta ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda yaptığı denetimlerde reyonlarda yer alan etiketteki fiyat ve kasadaki fiyat karşılaştırması ile ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etti.

Yapılan denetimlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat denetimleri yapan ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı.