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        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:12
        Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren genç hayatını kaybetti.

        Mezra Mahallesi'nde Fırat Nehri kıyısında pikniğe yapan Özkan K. (24), serinlemek için suya girdi.

        Bir süre sonra Özkan K'nin gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Özkan K. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özkan K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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