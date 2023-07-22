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        Şanlıurfa'da şehit polisler için mevlit okutuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 21:00
        Şanlıurfa'da şehit polisler için mevlit okutuldu

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinde şehit edilen polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar için mevlit okutuldu.

        İlçedeki Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programında şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, programa katılan vatandaşlara ikramda bulundu.

        Programa Ceylanpınar Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Arkın Eydın ile polis meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Terör örgütü PKK mensupları, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'ı evlerinde uyurken şehit etmişti.

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