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        Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 12:58
        Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezindeki şüpheli bir otobüsü durdurdu.

        Otobüste yapılan aramada 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli yolcu, emniyete götürüldü.

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