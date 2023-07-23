Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 23.07.2023 - 12:58
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde kent merkezindeki şüpheli bir otobüsü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada 1 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 şüpheli yolcu, emniyete götürüldü.