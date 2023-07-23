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        Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta beklerken tırın çarptığı araçlardaki 6 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 13:50
        Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta beklerken tırın çarptığı araçlardaki 6 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ali Esen'in (43) kullandığı 63 ADZ 010 plakalı tır, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Siverek Devlet Hastanesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı.

        Kazada otomobillerdeki Muhammed Halil (47), Ahmed Halil (20), Selim Çiçek (37), Dilan Kesik (22), Beril Çiçek (8) ve Mihdiye Çiçek (62) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, acil serviste tedavi altına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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