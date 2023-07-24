Suriye'de terör örgütünden kaçan terörist Şanlıurfa'da teslim oldu
Suriye'de ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.
ŞANLIURFA (AA) - Suriye'de ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK/PYD'den kaçan terörist, Şanlıurfa'da teslim oldu.
Suriye'deki terör örgütü kamplarından kaçmak isteyen bir terörist, güvenlik güçleriyle irtibata geçti.
Güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sonucu, Suriye'den yurda giriş yapması sağlanan terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar sınırında teslim oldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin, sorgu işlemleri sürüyor.