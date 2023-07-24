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        Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:30
        Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Nimet Mahallesi'nde İbrahim (14) ile Mustafa Ayez kardeşler (6) babalarına ait 63 HY 987 plakalı traktörü evlerinin önünde çalıştırdı.

        Kardeşlerden Mustafa Ayez, hareket ederek devrilen traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Mustafa Ayez, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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