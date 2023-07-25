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        Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:54
        Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde birçok suçtan aranan ve polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son günlerde gerçekleşen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ile yaralama gibi olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin çalışmalarında "evden hırsızlık", "oto hırsızlığı" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan V.İ'nin saklandığı adres belirlendi.

        Adrese yapılan operasyonda ekipleri görünce kaçan şüpheli kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı.

        Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen, 3 yüzük, 2 zincir kolye, tablet ve 1115 lira ele geçirildi.

        Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

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