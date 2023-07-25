Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Toptan'dan göz sağlığı için sıcak hava uyarısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Toptan, aşırı güneş ışınlarının göz sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Toptan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin en sıcak ve en fazla güneş alan illerinin başında gelen Şanlıurfa'da şiddetli güneş ışınlarının yaşamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Güneşin insan sağlığı açısından oluşturduğu başlıca tehlikelerden birinin ultraviyole ışınlar olduğuna dikkati çeken Toptan, şunları kaydetti:

"Ultraviyole-A ve ultraviyole-B'nin göz ve görme sağlığı üzerine uzun ve kısa dönem olumsuz etkileri mevcuttur. Ultraviyole ışınlara kısa sürede aşırı dozda maruz kalmak gözlerde batma, yabancı cisim hissi, sulanma, bulanık görme, ışık hassasiyeti ile giden halk arasında 'kar körlüğü' olarak bilinen tabloya yol açabilir. Günümüzde artık göz sağlığı açısından küçük yaşlardan itibaren güneş gözlüğü kullanımı önerilmektedir. Normal şartlarda insan gözü parlak ışıkta göz bebeğini küçülterek ışığa karşı doğal bir koruma sağlamaktadır. Biz görünen ışığı kesen ama ultraviyoleye karşı koruma sağlamayan bir güneş gözlüğü taktığımızda göz bebeği karanlığın etkisiyle daha fazla açılacak bu da daha yüksek oranda ultraviyole ışınına maruz kalmamıza yol açacaktır. Bu nedenle ultraviyole filtre özelliği olmayan sadece koyu renk camlı güneş gözlükleri kesinlikle kullanılmamalıdır."

Toptan, mecbur kalmadıkça güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması konusunda da uyarıda bulundu.