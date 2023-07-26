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        Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:31
        Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına düştü

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen otomobildeki 5 kişi kurtuldu, kayıp 1 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

        İbrahim A'nın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Haliliye ilçesi kırsal Köse Mahallesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına düştü. Otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, 2 kişi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Araçtan çıkarılan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Kanalda kaybolan 1 çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı.

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