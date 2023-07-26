Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti.

Tarihi Balıkıgöl Yerleşkesi'nin ise sıcaklardan dolayı sakin olduğu görüldü.

Kentteki bazı çocuklar da Balıklıgöl bölgesinden geçen küçük su kanallarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklıklarından bunalan bazı vatandaşların ise serinlemek için buzlu içeceklere yönelmesi dikkati çekti.