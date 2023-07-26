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        Kuduz şüphesiyle ölen mimarın ailesi soruşturmaya müdahil olmak için talepte bulundu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 18:39
        Kuduz şüphesiyle ölen mimarın ailesi soruşturmaya müdahil olmak için talepte bulundu

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, köpeğinin ısırması sonucu kuduz şüphesiyle hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray'ın ailesi, soruşturmaya müdahil olmak için talepte bulundu.

        Bir süre önce kuduz şüphesiyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden mimar Lütfü Seray'ın ailesi, avukatları aracılığıyla soruşturmaya müdahil olmak için savcılığa başvurdu.

        Seray'ın ağabeyi Eyyüp Seray, AA muhabirine, kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

        Olaya ilişkin cumhuriyet başsavcılığınca soruşturmanın yürütüldüğünü, ilgili kurumlardan bilgiler alınarak detaylı soruşturma yapıldığını anlatan Seray, şöyle konuştu:

        "Er ya da geç her şey açığa çıkacak, olan ihmalkarlıklar ortaya çıkacak, devletimiz, savcılarımız gerekeni yapacaktır, inancımız tamdır. Aile avukatımız Eyüp Sabri bey olayı takip ediyor. Olayın öyküsünü olduğu gibi kendisine anlattık, o da gerekli yerlerde soruşturma başlattı. Suç duyurusunda bulunmadan önce kendi acımızı yaşarken Gaziantep'teki doktorlar bunun adli bir vaka olduğunu, savcılığa bildirilmesi gerektiğini, gerekli araştırmanın yapılması gerektiğini bilgisini bize vermişlerdi. Biz geldiğimizde soruşturma başlamıştı. Biz de aile avukatımızla görüştük ve bu şekilde soruşturmaya dahil olduk. Kaymakamlığımız da muhakkak ki gerekli soruşturmayı yapacaktır buna inanıyoruz."

        Köpeği tarafından 12 Haziran Pazartesi günü ısırılan mimar Lütfü Seray, yaklaşık 1 aylık tedavi sürecinin ardından tedavi gördüğü hastanede kurtarılamamıştı. Siverek Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "12 Haziran 2023 tarihinde sahibi olduğu köpeği tarafından ısırılan vatandaşımıza kuduz teşhisi konulmuş, tedavi sonucunda vatandaşımızın kurtarılamayarak vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadelerine yer verilmişti.

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