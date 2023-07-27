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        Şanlıurfa'da eğlence merkezlerinde çalışma izni olmayan 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 10:40
        Şanlıurfa'da eğlence merkezlerinde çalışma izni olmayan 13 yabancı uyruklu kadın yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 13 kadın gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince 425 polisin katılımıyla 31 nokta, eğlence mekanları, kafe ve parklarda "Fırat-7" denetimi gerçekleştirildi.

        Denetimde 4 bin 755 kişinin kimlikleri ile 94 iş yerlerinin ruhsatları kontrol edildi. Eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan 13 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

        Uygulamada 2 ruhsatsız av tüfeği ile 10 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Kontrollerde 25 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yeri hakkında yasal işlem yapıldı.

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