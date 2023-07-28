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        Şanlıurfaspor, Barış Gök ile sözleşme yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:39
        Şanlıurfaspor, Barış Gök ile sözleşme yeniledi

        ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Barış Gök ile sözleşme yeniledi.

        Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz yıl Şanlıurfaspor formasıyla şampiyonluk yaşayan Barış Gök ile yeni sezon için anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

        Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, son yapılan transferlerin Şanlıurfaspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Tüm detayların gözden geçirilerek hareket edildiğini belirten Başkan İzol, şunları kaydetti:

        "İyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Bunun için tüm mevkiler için nokta transferler gerçekleştirmenin gayesi içerisindeyiz. Kamp sürecinin son bir haftasında takımımız performans yükselterek idmanlarına kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarımızın da desteği ile sezona çok iyi bir başlangıç yapacağız."

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