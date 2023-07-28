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        Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim semineri verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:04
        Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim semineri verildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev alan personellere yönelik Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi semineri düzenlendi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezinde görevli uzmanlar tarafından personellere yönelik Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitim semineri gerçekleştirildi.

        Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezinde gerçekleşen seminere personeller yoğun ilgi gösterdi. 2 saat süren eğitimde personellere Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi verildi.

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