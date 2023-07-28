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        Haliliye'de parklarda bakım onarım çalışması yapılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 12:24
        Haliliye'de parklarda bakım onarım çalışması yapılıyor

        ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından parklarda aydınlatma direkleri yenileniyor.

        Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla "üreten belediye" anlayışını benimseyen Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Hizmette hızlı işleyiş ve tasarruf parolasıyla kurulan ahşap, metal-iş atölyesinde parklarda kullanılmak üzere piknik masası, bank ve kamelya üreten ustalar, aydınlatma direklerini de atölyede yeniliyor.

        Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlayan atölyeyle vatandaşlara yaşam alanı sunulan parklarda kullanım ömrünü tamamlayan aydınlatma direkleri sökülüyor.

        Atölyede ustalar tarafından yeniden kullanıma uygun hale getirilen aydınlatmalar, parklara yeniden monte edilerek, vatandaşlara güvenli bir alan sunuluyor. Ustaların emeğiyle çeşitli aşamalardan geçen piknik masaları, bank ve kamelyaları şehre kazandıran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, böylelikle tasarruf sağlıyor.

        Öte yandan, kısa süre içerisinde çalışmaların başladığı atölyeyle şuana kadar 300'e yakın aydınlatma sistemi parklarda kullanıma sunuldu.

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