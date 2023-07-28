Şanlıurfaspor Kulübü, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, GKN Kargo ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Anlaşmayla sarı-yeşilli takımın 2023-2024 sezonunda yurt içi ve Ziraat Türkiye Kupası ön eleme maçlarında formasının iki kolunda logo hakkı GKN Kargo'nun oldu.

Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Haçım İzol, takım formasının iki koluna da GKN Kargo'nun logosunun bulunacağını belirterek, anlaşmasının hayırlı olmasını diledi.

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, anlaşmadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün hem iş hayatımda hem de özel hayatta büyük bir gurur ve mutluluk duyduğum bir sponsorluğu sizlerle paylaşmak için buradayım. Şanlıurfa benim için doğduğum ve büyüdüğüm şehir. Bu yüzden memleketim olan ve benim için her zaman özel bir yeri olan Şanlıurfa'nın futbol takımına destek olmak benim için büyük bir ayrıcalık. Bu sponsorluk anlaşması GKN Kargonun spora ve sporcuya olan desteğinin en somut göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.

Tören Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve takım yöneticileri katıldı.