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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:25
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        İbrahim Halil Yüksekyayla'nın (30) kullandığı 16 AJC 700 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 12'nci kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Saadet (53), Kamile (70), Sultan (19) ve Yakup Yüksekyayla (8) yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Yakup ile Kamile Yüksekyayla hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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