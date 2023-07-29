Şanlıurfa'da ata sporu okçuluğa ilgi artıyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Okçuluk Kulübünce düzenlenen kurslarla yeni sporcular yetişiyor.

Şanlıurfa Okçuluk Kulübü Başkanı ve antrenör Murat Alkan, 2012 yılında ferdi olarak başladığı okçuluk sporunda çocukları okçulukla tanıştırmak amacıyla 2016 yılında bir takım kurmaya karar verdiğini söyledi.

Şanlıurfa Okçuluk Kulübü'nü kurduktan sonra zamanla okçuluk sporuna olan ilginin giderek arttığını ifade eden belirten Alkan, "Takımı kurduktan sonra okçuluk sporu tanınmaya başladı. Şu anda 200 lisanslı sporcumuz bulunuyor. 3 antrenör ile haftanın 7 günü sporculara kurs veriyoruz. Kulüp olarak il, Türkiye ve ulusal yarışmalara katılıyoruz. Amacımız hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak hem de başarılı sporcular yetiştirmektir. Odaklanmayı arttıran ve dikkat eksikliğini gideren okçuluk sporunu herkese tavsiye ederim." diye konuştu.