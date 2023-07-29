Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'da ata sporu okçuluğa ilgi artıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:33
        Şanlıurfa'da ata sporu okçuluğa ilgi artıyor

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Okçuluk Kulübünce düzenlenen kurslarla yeni sporcular yetişiyor.

        Şanlıurfa Okçuluk Kulübü Başkanı ve antrenör Murat Alkan, 2012 yılında ferdi olarak başladığı okçuluk sporunda çocukları okçulukla tanıştırmak amacıyla 2016 yılında bir takım kurmaya karar verdiğini söyledi.

        Şanlıurfa Okçuluk Kulübü'nü kurduktan sonra zamanla okçuluk sporuna olan ilginin giderek arttığını ifade eden belirten Alkan, "Takımı kurduktan sonra okçuluk sporu tanınmaya başladı. Şu anda 200 lisanslı sporcumuz bulunuyor. 3 antrenör ile haftanın 7 günü sporculara kurs veriyoruz. Kulüp olarak il, Türkiye ve ulusal yarışmalara katılıyoruz. Amacımız hem çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak hem de başarılı sporcular yetiştirmektir. Odaklanmayı arttıran ve dikkat eksikliğini gideren okçuluk sporunu herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Yelkan'ın öldüğü kazada sürücüye 24 ay taksitle para cezası!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Fenerbahçe transferde durmuyor!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Dünyanın en yaşanabilir kentleri!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Beklenen KÇÖ genelgesi yayımlandı
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Yunanistan'daki yangınların kaynağı ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan muharrem ayı iftarına katıldı
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Bolu'daki yangına müdahale sürüyor
        Suda aşk
        Suda aşk
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Kemer'de 1120 futbol sahası kadar alan yandı!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Icardi Galatasaray için İstanbul'da!
        Bugün hava nasıl olacak?
        Bugün hava nasıl olacak?
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Esenyurt'ta silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Seyredilmesi gereken 10 bilim insanı biyografisi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        Cengiz Ünder Fenerbahçe'de!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Dicle Elektrik, esnek ödeme planıyla 357 abonenin borçlarını ödediğini duyurdu
        Dicle Elektrik, esnek ödeme planıyla 357 abonenin borçlarını ödediğini duyurdu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Arif, boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren Arif, boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren çocuk boğuldu