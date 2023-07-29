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        Şanlıurfa'da 9 kilogram uyuşturucu ve 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:40
        Şanlıurfa'da 9 kilogram uyuşturucu ve 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ve Akçakale ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kilogram uyuşturucu, 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, Akçakale ilçesinde bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 1305 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Ekiplerce takibe alınan bir araç Siverek ilçesinde uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 14 parça halinde 9 kilogram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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