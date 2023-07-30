AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı Darülaceze'yi ziyaret etti

ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Darülaceze sakinleriyle bir araya geldi.

Milletvekili Yazmacı, 1895'te Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan Darülaceze'nin dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olduğunu belirtti.

Darülaceze sakinlerinden Ercan Amca'nın bağlamasıyla kendisini karşıladığını ve "Urfalıyam Ezelden" türküsünü söylediğini belirten Yazmacı, şunları kaydetti:

"Asrı aşkın tarihiyle bu güne kadar on binlerce çocuk ve yüz bini aşkın yaşlıya şefkat yuvası olan Darülaceze'nin misafiri olmak nasip oldu. Yaşadığım anların mutluluğunu, burada verilen emeği, fedakarlığı, gönüldaşlığı anlatmaya kelimeler yetmez. Ellerimi sıkı sıkı tutan, 'Ne güzel seni görmek' diyen büyüklerimizin selamlarını iletiyorum sizlere. Bir de bağlamasıyla bizi karşılayan ve 'Urfalıyam ezelden' türküsünü söyleyen Ercan amcamın sesini… İyi ki varsınız."

Yazmacı, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'ye de başarılı çalışmaları ve misafirperverliği için teşekkür ederek, devletin şefkat elinin tüm kurumlarıyla büyüklerin üzerinde olduğunu bildirdi.