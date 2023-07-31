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        Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:58
        Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü hazırlık maçında Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor yardımcı antrenör Efe İnanç yönetiminde çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

        Sarı-yeşilli ekip, akşam yapacağı antrenmanın ardından yarın hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak.

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