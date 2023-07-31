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        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli 3 ildeki fuhuş ve şantaj operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 11:10
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa merkezli 3 ildeki fuhuş ve şantaj operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa merkezli 3 ildeki operasyonda, sosyal medya üzerinden fuhuş vaadiyle kandırdıkları kişilerden tehdit ve şantajla para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa, Konya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte sosyal medya hesapları üzerinden kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah zoruyla tehdit edip para aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılardan 5'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında kadınların da olduğu 11 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, sahte sosyal medya hesapları üzerinden fuhuş vaadiyle kandırdıkları kişileri günübirlik evlere yönlendirip görüntülerini çekerek şantaj yaptıkları ve silah zoruyla tehdit edip bu yöntemle 3 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen 16 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

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