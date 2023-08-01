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        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 09:45
        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, 9 suç dosyas ve kesinleşmiş 23 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.D. ile "yağma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K'yi Karaköprü ilçesinde saklandıkları evde yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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