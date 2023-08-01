Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:34
        Şanlıurfa'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis memuru şehit oldu.

        Polis memuru Ramazan Kütük yönetimindeki 63 A 0918 plakalı zırhlı araç, Karşıyaka Mahallesi'ndeki Çevik Kuvvet yerleşkesinden çıkış yaparken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Bölgedeki polislerce ilk müdahalesi yapılan Kütük, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütük, buradaki müdahaleye rağmen şehit oldu.

        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve doktorlarla görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür olayların kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet diledi.

        Emniyet teşkilatına ve şehidin ailesine de başsağlığı dileyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

        "Zırhlı araç giderken ani manevra, artık araçta teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Maksimum sıcaklık 1.7 derece arttı
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Rekortmen Safa Önal'a saygı töreni
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Kahreden kaza! Karnındaki bebeğiyle can verdi!
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        Rusya'ya ikinci İHA saldırısı
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        İşte Joao Pedro'nun yeni takımı!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı

        Benzer Haberler

        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalan...
        16 kişinin öldüğü silahlı kavganın 2 firari hükümlüsü, 31 yıl sonra yakalan...
        Şanlıurfa´da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit
        Şanlıurfa´da zırhlı polis aracı devrildi: 1 şehit
        Şanlıurfa'da, 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da, 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Şanlıurfa'da 177 kilogram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 177 kilogram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Şanlıurfa'da 21 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı