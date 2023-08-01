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        Şanlıurfa'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:54
        Şanlıurfa'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinayet suçundan haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1992'de Arısu Mahallesi'nde mera arazisi anlaşmazlığı nedeniyle 16 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavganın faillerinden olan ve haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan S.K. ile M.K'nin yerini tespit etti.

        Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.K. ve M.K. yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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