Şanlıurfa'da cinayetten kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinayet suçundan haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1992'de Arısu Mahallesi'nde mera arazisi anlaşmazlığı nedeniyle 16 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavganın faillerinden olan ve haklarında 5 kez kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan S.K. ile M.K'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.K. ve M.K. yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.