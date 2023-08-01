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        Hatay'da çaldıkları pamuğu Şanlıurfa'da satmaya çalışan 6 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:08
        Hatay'da çaldıkları pamuğu Şanlıurfa'da satmaya çalışan 6 zanlı yakalandı

        ŞANLIURFA (AA) - Hatay'da çaldıkları 27 ton pamuğu Şanlıurfa'da satmaya çalıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sahte plaka ve ruhsat kullandıkları nakliye aracıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan İ.B'nin 27 ton pamuğunu alarak ortadan kaybolan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, 27 ton pamuğu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinin Yamaçaltı Mahallesi'nde ele geçirdi.

        Pamuğu satmaya çalıştıkları ileri sürülen şüpheliler K.E, S.K, M.K, M.D, İ.A. ve C.K. gözaltına alındı.

        İşlemleri süren zanlılardan K.E. ve S.K'nin geçmişte aynı yöntemle vatandaşların ürünlerini çaldığı öğrenildi.

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