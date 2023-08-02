Şanlıurfaspor, yarın Boluspor ile özel maçta karşılaşacak

ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Bolu'da devam eden yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Boluspor ile özel maçta karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Boluspor ile Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak olan Şanlıurfaspor, günü tek antrenmanla tamamladı.

Kamp çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Şanlıurfaspor yardımcı antrenörü Efe İnanç, futbolcuların performansından memnun olduklarını belirtti.

Ligin başlamasına kısa bir süre kala taktiksel oyunu sahaya yansıtmaya yönelik yoğunlaştıklarını ifade eden İnanç, şunları kaydetti:

"Bolu kampımızın sonuna geldik. Oyuncularımız yoğun antrenman temposu ile birlikte istediğimiz taktiksel oyunu da yansıtmaya çalışıyorlar. Kampımız dediğimiz gibi çok yoğun geçti. İki hazırlık maçını da geride bıraktık. Burada istediğimiz oyunu ve futbolcularımızdan beklentilerimize yönelik tecrübelerini görme imkanımız oldu. Bu maçlar bizim için hazırlık. Burada skordan çok oyun bizim için daha da önemli. Futbolcu arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar, kendilerinden memnunuz ama daha da iyi olmamız gerektiğini de biliyoruz. Bunun için de daha çok çalışacağız ve lige en iyi şekilde başlayacağız."

Sarı-yeşilli ekip, cuma günü kente dönerek hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.