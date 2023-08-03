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        DOSYA HABER - Şanlıurfa'da 4 bin 562 deprem konutunda inşa çalışmalarına devam ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:33
        DOSYA HABER - Şanlıurfa'da 4 bin 562 deprem konutunda inşa çalışmalarına devam ediliyor

        ŞANLIURFA (AA) - EŞBER AYAYDIN/MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 4 bin 562 kalıcı konutun inşası sürüyor.

        AA'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin altıncı ayı kapsamında afetten etkilenen illerde yürütülen çalışmalara yönelik hazırladığı, 6 Ağustos'a kadar sürecek haber dosyasının sekizinci bölümünde Şanlıurfa'daki kalıcı konutlara ilişkin çalışmalar ele alındı.

        Depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Şanlıurfa'da yapılması planlanan 16 bin 782 kalıcı konut ve köy evlerinden temeli atılan 4 bin 562 konutta çalışmalar devam ediyor.

        Afetzedeler için merkez Eyyübiye ve Karaköprü ile Birecik ilçesinde yapımına başlanan konutlar ile kırsal mahallelerde yapılan köy evleri etaplar halinde yükseliyor. Eyyübiye'de yapımı devam eden 19 bloklu 366 konuttan cephe kaplaması tamamlanan blokların dış kısmında boyama işlemine başlandı. Bazı etaplarda ise örnek daireler tamamlandı. Konutların en kısa sürede tamamlanarak depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

        - "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz"

        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından devletin bütün imkanlarıyla depremden etkilenenler için seferber olduğunu söyledi.

        Kentte büyük bir seferberlikle arama kurtarma çalışmaları yapılırken vatandaşların geçici barınma merkezine alınarak ihtiyaçlarının giderildiğini hatırlatan Ayhan, binalarda hasar tespitinin ardından kalıcı konutların oluşturulması için de hızla harekete geçildiğini anlattı.

        Ayhan, kentte 3 ilçede yapımına başlanan kalıcı konutların yapım sürecini yakından takip ettiğini ve sürekli bölgeye giderek yerinde inceleme yaptığını aktararak, şöyle konuştu:

        "Eyyübiye, Birecik, Karaköprü ilçelerimizde konutlar hakikaten çok hızlı bir şekilde, hummalı bir çalışmayla Allah'ın izniyle kasım ayında bitecek şekilde devam etmektedir. Yine kırsalda etkilenen köylerimizde de konteyner kentlerimiz kuruldu. Vatandaşlarımızın orada hayatı idamesi devam ediyor. Artık köy konutları da, köy evleri de hızlı bir şekilde yapılıyor. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Kısa bir zaman içinde, 6 ay içinde, hem insanları psikolojik hem sosyolojik olarak, hem de her alanda iyileştirmek herhalde hiçbir ülkenin başarabileceği bir durum değildir. Ülke olarak, millet olarak ve devletimizin de güçlü dirayetiyle bu sürece geldik."

        - Blokların dış kısmında boyama işlemi başlandı

        Eyyübiye'de yapımına başlanan 19 bloklu 366 konutun yer aldığı 6'ncı etapta çalışmalar devam ediyor. Örnek daireleri tamamlanan etapta, cephe kaplaması biten blokların dış kısmında boya işleri yapılıyor.

        Şantiye Şefi Emin Dirin, zemin+3 ve zemin+4 kat olarak projelendirilen etapta çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü aktararak, "Şu an kaba inşaatımız tamamen bitmek üzere, dış cephe mantolama imalatlarına başladık. Bir yandan da dış cephe boya imalatlarına başladık ve hızlı bir şekilde devam etmekteyiz. İnşaat çalışmalarımız 11'inci ayın ortalarında bitecek diye planlıyoruz, onun için inşaat çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yandan dış cephe boya imalatlarını yaparken diğer taraftan da daire içindeki pvc, çelik kapı gibi imalatların montajı tamamlanıyor." dedi.

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