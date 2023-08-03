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        Şanlıurfa ve Kilis'te sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:18
        Şanlıurfa ve Kilis'te sıcaktan bunalanlar gölgelik alanlarda serinliyor

        ŞANLIURFA (AA) - Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, Şanlıurfa ve Kilis'te etkisini sürdürdü.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi

        Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte, yöre insanı serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki gölgelik alanları tercih etti.

        Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin ise sıcaklar nedeniyle sakin olduğu gözlendi.

        Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar ise yüzlerini yıkayarak serinledi.

        Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Kilis'te de bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda bazıları ise havuza girerek serinlemeye çalıştı.

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