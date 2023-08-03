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        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:39
        Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 3'üncü kilometresinde Emrah Keklik (22) idaresindeki 07 NZ 501 plakalı otomobil, H.Y. yönetimindeki 63 K 7791 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bir bölümü tırın dorsesinin altına giren otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

        Otomobilde sıkışan sürücü ve Yunus Emre Ataşlar'ın (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

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