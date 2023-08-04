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        Haliliye'de fırınlarda baca ve gramaj denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:42
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        Haliliye'de fırınlarda baca ve gramaj denetimi yapıldı
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        ŞANLIURFA (AA) - Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, fırınlarına yönelik yürüttüğü denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve baca kontrolleri gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçe genelinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerini artıran Zabıta Müdürlüğü, çalışmalarını bölge bölge sürdürüyor.

        Vatandaşların sağlığı için başta gıda satışı yapan işletmeler olmak üzere yoğunluğun olduğu işletmelere öncelik veren ekipler, ilçe genelindeki pide fırınlarını denetledi. Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen denetimlerde başta hijyen olmak üzere işyeri ruhsatı ve ekmek gramaj kontrolleri yapıldı. Vatandaşlara daha kaliteli ekmeğin ulaşması için denetimlerini titizlikle sürdüren ekipler, özellikle yaz aylarında vatandaşların bacadan çıkan isten rahatsız olmamaları ve çevre kirliliğinin önüne geçmek adına bacaların da sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını inceledi.

        Denetimlerde hiçbir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, kurallara riayet edilmesi ve duyarlı olunması yönünde uyarılarda bulunarak, kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

        Açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi aracılığıyla bildirmeleri halinde, gerekli denetimlerin yapılacağı kaydedildi.

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