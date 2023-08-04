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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı OSB'lerde temaslarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:37
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı OSB'lerde temaslarda bulundu
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        ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Organize ve BESİ Organize Sanayi bölgelerindeki işletmeleri ziyaret etti.

        Sanayi alanında bir dizi temaslarda bulunan Milletvekili Yazmacı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Osman Oktay'ı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Şanlıurfa’nın her alanda olduğu gibi sanayide de hızla büyüdüğünü belirten Yazmacı, "Şehrimiz sanayide büyüyor, üretimleriyle dünyaya açılıyor. Şanlıurfa OSB'de 396 fabrika aktif üretim yaparken, 62 fabrika proje aşamasında, 137 fabrika inşaat sürecinde bulunuyor. Son 20 yılda sanayi alanında şehrimize 2 milyar 39 milyon destek sağlandı. Teşviklerle işletme sayıları ile birlikte istihdam da arttı. Şehrimizi sanayi alanında da daha iyi noktalara taşıyacağız." dedi.

        Daha sonra Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas BESİ OSB'de besicileriyle de bir araya gelen Yazmacı, tesisleri gezdi.

        Yazmacı, sunulan hizmetlerle ilgili durum değerlendirmesi yaparak, şöyle konuştu:

        "Kurulduğu 2007 yılından bu yana gelişerek daha çok besiciye hitap eden BESİ OSB'de 8 bin 360 dönüm alanda 512'si tahsis edilmiş, 172'si yapım aşamasında çiftlik bulunuyor. Besicilerimiz hibe destekleriyle daha da gelişmeyi ve büyümeyi hedefliyor. Bizler de taleplerini Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya ileteceğiz."

        BESİ OBS'de bulunan biyogaz enerji sistemleri tesisini de gezen Yazmacı, hayvansal ve bitkisel atıklardan enerji ve gübre üretimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Şirketin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ile Mücadele Validasyonuna sahip tek tesis olma özelliği taşıdığını belirten Milletvekili Yazmacı, "Şanlıurfa başta olmak üzere ülkemiz için enerji ve gübre üreten tesisteki çalışmaları dinlemekten büyük mutluluk duydum. Tesiste 4.68 mw/h güç ile 33 bin evin elektrik ihtiyacının karşılanıyor. Günlük stabil bir durumda kontrolsüz doğaya salınacak 1000 m3 atığın fermentasyon ve hijyenizasyon ile temizlenmesi faaliyetini sürdürüyor. Yıllık 9 milyon 600 bin m3 saf metan üretimi yapılıyor. Şanlıurfamızda 400 bin dekar alanın gübrelenmesi ile toprakların organik madde miktarının arttırılmasına ve organik tarıma destek sağlanıyor. Şehrimize bu tesisi kazandıran yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Yazmacı ziyaretleri kapsamında ayrıca fabrika işçileriyle bir araya geldi. Bir tekstil fabrikası işveren ve işçileriyle buluşan Yazmacı, fabrikayı gezip, çalışanlarla sohbet etti. Yazmacı, "Fabrikayı gezerken, üretmenin ve emeğin değerini bir kez daha anladım. Fabrika çalışanlarımız nezdinde sermayesi alın teri olan tüm işçilerimize kolaylıklar diliyorum." dedi.

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