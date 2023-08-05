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        Şanlıurfa'daki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 00:05
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        Şanlıurfa'daki ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akpiyar Mahallesi'nde 14 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadakilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, binadan çıkmaya çalışırken dumandan etkilenen kişi tedbir amaçlı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

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