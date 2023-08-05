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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 11:22
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        Şanlıurfa'da tırın çarptığı yaya öldü
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaya, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Mehmet Sümer'in (53) kullandığı 42 FIK 05 plakalı tır, Siverek-Diyarbakır kara yolu 7'nci kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Gira'ya (71) çarptı.

        Ağır yaralanan Gira, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Gira, burada ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Şanlıurfa'daki hastanede hayatını kaybetti.

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