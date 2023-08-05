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        Siverek'te kale etrafından kamulaştırması yapılan evlerin yıkımı sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 14:13
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        Siverek'te kale etrafından kamulaştırması yapılan evlerin yıkımı sürüyor
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        ŞANLIURFA (AA) - Siverek Belediyesince tarihi kalenin etrafında çevre düzenlenmesi yapılması amacıyla kamulaştırılan 21 evin yıkımı devam ediyor.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Siverek Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında tarihi kalenin gün yüzüne çıkarılması amacıyla, kamulaştırılması tamamlanan 21 evin yıkımı sürüyor.

        Siverek Belediyesi Harita Teknikeri Adem Öztürk, kalenin ilçe için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Tarihi kalemizi gün yüzüne çıkarmak ve turizme kazandırmak amacıyla başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Şu an için öz kaynaklarımızla kamulaştırılması tamamlanan 21 evin yıkımı sürüyor. Yaklaşık 90 kamulaştırılması gereken ev ve iş yeri var, bunların da kamulaştırılması yapıldıkça biz yıkımını sürdüreceğiz. Buradaki temel hedefimiz ilçemizin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve tarihimize sahip çıkmaktır. Yıkım çalışmaları sırasında bizlere bir arkeolog ve sanat tarih uzmanı eşlik ediyor. Kalemiz Sümerlerden kalma bir yapı ve belediye başkanımız Ayşe Çakmak'ta bu konuda hassas davranıyor. Yani Siverek Belediyesi olarak tarihimize sahip çıkıyoruz." dedi.

        Arkeolog ve sanat tarihi uzmanı eşliğinde ise kalede sürdürülen restorasyon çalışmaları ise devam ediyor.

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