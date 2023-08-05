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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan uçak seferlerine ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:00
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        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan uçak seferlerine ilişkin açıklama:
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        ŞANLIURFA (AA) - AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Asuman Cevahir Yazmacı, uçak seferlerinin arttırılması için THY yönetimiyle görüştüklerini, uçak seferlerinin 2024 planlaması doğrultusunda arttırılacağını bildirdi.

        Yazmacı'nın TBMM ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) yönetimi tarafından kentteki uçak seferleriyle ilgili açıklamanın ardından, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtildi.

        Kentteki uçuş seferleriyle ilgili olarak 27 Temmuz tarihinde İstanbul'da konunun muhataplarıyla görüştüklerini aktarılan açıklamada, şunları kaydetti:

        "Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ve THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile yaptığımız görüşmede, kentte gelişen turizm, sanayi ve tarımla ilgilenen kişilerin günlük uçuşların artmasıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi noktalarda işlerini aksaklık yaşamadan kolaylıkla yürütebileceklerini belirttik. Ayrıca, yurtdışından gelecek turistler kadar yurtiçi turizminin de kadim şehrimiz Şanlıurfa için büyük önem taşıdığını ifade ettiğimiz görüşmede, sayın Bolat ve sayın Ekşi, önerimizi dikkatle dinleyerek, olumlu dönüşler yaptılar. THY'nin iki önemli üst düzey yöneticisi de bu yıl Ekim ayı itibariyle sefer sayısının artırılması sözünü verirken, 2024 yılı için de sefer planlamalarını bu doğrultuda gerçekleştireceklerini vurguladı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri olarak başta kentimize, hemşehrilerimize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu konuda herkes müsterih olabilir."

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