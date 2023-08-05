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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:49
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollardan getirilmiş 4 bin 489 gıda ürünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda, yurt dışından ülkeye yasa dışı yollarla getirilen gıda ürünlerinin bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 bin 489 paket kaçak gıda ürünü ele geçirildi, konuyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

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