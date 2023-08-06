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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:20
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Şevket Altınyüzük (59) idaresindeki 06 EE 225 plakalı otomobil, Siverek-Adıyaman kara yolunun 26'ncı kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile beraberindeki Emine (43), Müzeyen (56), Nihat (22) ve Zeki Altınyüzük (27) yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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