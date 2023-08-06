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        Şanlıurfa'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:44
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        Şanlıurfa'da eski eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        Atatürk Bulvarı'nda Murat U. ile eski eşi Esma Kalenderli (30) arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat U, Esma Kalenderli'yi tabancayla yaraladı.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan zanlı, fırından ekmek almak için bekleyen bir polis tarafından yakalandı.

        Bu arada olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Esma Kalenderli'nin çalan cep telefonuna cevap vererek, arayan kişiye kadının ağır yaralı olduğunu ve hastaneye gitmeleri gerektiğini söyledi.

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