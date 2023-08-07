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        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karahantepe'yi ziyaret etti

        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karahantepe Ören Yeri'nde başlayan kazı çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:56
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        Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karahantepe'yi ziyaret etti
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Karahantepe Ören Yeri'nde başlayan kazı çalışmalarını inceledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan, Karahantepe'yi ziyaret ederek kazı başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Ayhan, kentin her köşesinin ayrı bir değer olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

        "Prof. Dr. Necmi Karul başkanlığındaki kazı ekibimiz, tarihi zenginliklerimizi gün yüzüne çıkarmak için Karahantepe'deki çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Valilik olarak, ilk aşamada 10 milyon liralık destek sunduk. İhtiyaçlara binaen desteklerimizi sunmaya devam edeceğiz. 12 bin yıllık tarihiyle Karahantepe, Göbeklitepe'den sonra ziyaretçilerimizin ikinci uğrak noktası olacak."

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