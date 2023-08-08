Şanlıurfaspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

ŞANLIURFA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, ligin ilk haftasında sahasında Altay ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki yeni sezon öncesi hazırlık kampını tamamlayan Şanlıurfa temsilcisi, kente döndü.
Sarı yeşilli ekip, yardımcı antrenörü Efe İnanç yönetiminde tam kadroyla GAP Vadisi Tesisleri'nde Altay maçı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Şanlıurfaspor ile Altay, 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da 11 Nisan Stadyumu'nda karşılaşacak.