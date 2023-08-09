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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 23:16
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        Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Murat Yalçın (39), Tanyeli Kavşağı'nda 63 HMY 636 plakalı aracının içerisinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Yalçın’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polis ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatırken, Yalçın’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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