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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 01:51
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Erzan Kalenderli'nin kullandığı 35 ASB 678 plakalı otomobil, Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda Ferhat Yeşildağ idaresindeki tescilsiz motosiklet ile çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Muhammed Albayrak yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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