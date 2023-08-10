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        Siverek'te GES Projesi yapımına başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:54
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        Siverek'te GES Projesi yapımına başlandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Siverek Belediyesi tarafından yenilenebilir enerji üretimi kapsamında Güneş Enerji Santrali (GES) yapımına başlandı.

        Kentte yürütülen çalışmalarda kamu kaynaklarının yerinde kullanılması amacıyla proje geliştiren Siverek Belediyesi, yenilenebilir enerji üretimi için adım attı.

        Bir süre önce ihalesi yapılan ve koruma çevre çiti, çevre aydınlatma ve kamera sistemi tamamlanan projede çelik konstrüksiyon montajı ise devam ediyor.

        16 dönüm üzerine kurulan Güneş Enerji Santralinden saatlik 1 megavat enerji elde edilmesi hedefleniyor. 25 milyon liralık projenin yap-işlet-devret modeliyle yapıldığı ve belediye bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacağına dikkati çekildi.

        Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, enerji giderinin en önemli kalemlerin başında geldiğinin hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla harekete geçen Plan ve Proje Müdürlüğümüz, önemli bir projeyi daha sonuçlandırmıştır. 25 milyonluk yatırım bedelinin ödenmesi konusunda belediyemiz bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Siverek Belediyesi olarak yapımına devam ettiğimiz GES projesinin tamamlanmasıyla kendi enerjimizi kendimiz üretip kamu kaynağının verimli kullanması sağlanacaktır."

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