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        Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 20:12
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        Şanlıurfa'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli yakalandı
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tanyeli Mahallesi'nde dün A.Y'nin kullandığı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Murat Yalçın'ın öldürülmesiyle ilgili Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan araştırma ve kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından saldırıyı M.M'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

        Olayla ilgili şüpheliler araç sürücüsü A.Y. ile M.M. gözaltına alındı.

        Şüpheli M.M'nin olay sonrası tanınmamak için saçını ve sakalını kestiği tespit edildi.

        Murat Yalçın, dün yolcu olarak bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını kaybetmişti.

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