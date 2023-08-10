Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili minibüs sürücüsü tutuklandı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı.
Dün Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15'inci kilometresinde 3 aracın karıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasından yaralı kurtulan 21 VG 118 plakalı minibüsün sürücüsü Süleyman Özcan'ın (34), Siverek Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.
Gözaltına alınan Özcan, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün 2 hafif ticari araç ve minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.