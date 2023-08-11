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        Şanlıurfalı esnaf kaldırımda bulduğu parayı sahibine verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:22
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        Şanlıurfalı esnaf kaldırımda bulduğu parayı sahibine verdi
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir esnaf, kaldırımda bulduğu parayı sahibine teslim etti.

        Şair İbrahim Rafet Mahallesi'ndeki iş yerine giden esnaf Selim Korkmaz, Cumhuriyet Caddesi'nde yürürken kaldırımda 10 bin lira buldu.

        Caddedeki esnafa paranın sahibini soran Korkmaz, sonuç alamayınca Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

        Selim Korkmaz, paranın daha önce kayıp para başvurusunda bulunan Ali Güven'e ait olduğunu öğrendi.

        Karakola gelen Güven, kaybettiği 10 bin lirayı Korkmaz'dan teslim aldı.

        Güven, AA muhabirine, bankaya olan borcunu ödemek amacıyla parayı denkleştirdiğini belirterek, "Borcumu ödemek için bankaya gittim ancak paramın eksik olduğunu fark ettim. Zabıta Müdürlüğüne paramı kaybettiğimi bildirdim. Sağ olsun arkadaşımız helal ve dürüst bir insanmış. Çok mutlu oldum, Allah kendisinden razı olsun." dedi.

        Parayı bulan Korkmaz ise parayı sahibine ulaştırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Zabıta ekipleri de Korkmaz'a örnek davranışı dolayısıyla teşekkür etti.

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