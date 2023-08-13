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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 15:15
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        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren genç boğuldu
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren genç boğuldu.

        Konuklu Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki Abdullatif Beyboğa, akıntıya kapıldı.

        Beyboğa'nın sulama kanalında gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, kanalda yaptığı aramada Beyboğa'nın cansız bedenini buldu.

        Sudan çıkarılan gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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